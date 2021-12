В школе Нью-Йорка запретили песню Jingle Bells, посчитав её расистской

В начальной школе Нью-Йорка запретили исполнять рождественскую песню Jingle Bells из-за её якобы «сомнительного прошлого», пишет издание Rochester Beacon. Директор начальной школы Брайтона Мэтт Тэппон объяснил, что Jingle Bells необходимо было поменять на песни, которые «не могут быть оскорбительными».

Его решение основывается на исследовании профессора Кайны Хэмилл, согласно которому композицию впервые исполнили в 1857 году в минстрел-шоу, во время которого белые артисты гримировались под темнокожих. Сама Хэмилл заявила, что находится в шоке от запрета песни и вовсе не хотела ничего подобного. По её словам, в её статье речь шла об истории песни, которую не следует связывать с нынешней традицией исполнения.

Сама популярность песни объясняется тем, что у неё очень яркий мотив, а вовсе не традициями изображения чернокожих белыми в минстрел-шоу. Её по-прежнему стоит петь и наслаждаться ею, — заявила исследовательница.

Ранее в Великобритании назвали самые надоедливые рождественские песни, отдав первое место композиции All I Want for Christmas is You певицы Мэрайи Кэри. В список также вошли песни Last Christmas группы Wham!, Merry Xmas Everybody группы Slade, Do They Know It's Christmas благотворительной супергруппы Band Aid и совместная работа Тома Джонса и Керис Мэтьюз Baby It's Cold Outside. Jingle Bells в исполнении вокального трио Andrews Sisters заняла в списке 10-е место.