В Сети появилось видео с похорон сбитых студенткой детей

Двух детей, сбитых в Москве студенткой Валерией Башкировой, похоронили в Вологодской области. Пятый канал опубликовал видео с похорон мальчиков.

Траурная церемония, на которой присутствовали родственники детей, прошла в деревне Коротово. На кадрах видно, как мужчины достают из машины маленькие гробы и несут их к месту захоронения, где уже собрались родные.

Два мальчика трёх и пяти лет погибли от травм, полученных в результате ДТП в Солнцево. Авария произошла 16 июля. Как сообщалось, студентка Башкирова сбила на пешеходном переходе двух мальчиков, младенца в коляске, их маму и бабушку. В момент аварии девушка даже не сбросила скорость. По её словам, она не заметила людей, поскольку «сидела в телефоне».

Первоначально виновницу ДТП отправили под домашний арест, но позднее меру пресечения ужесточили до содержания под стражей. В СИЗО её посадили в одиночную камеру, чтобы избежать возможной расправы со стороны других заключённых.

Как стало известно ранее, Башкирова подала жалобу на избранную ей меру пресечения.