Сбившая трёх детей студентка обжаловала свой арест

Валерия Башкирова, сбившая в Москве троих детей, подала жалобу на избранную ей меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд столицы.

Башкирова подала жалобу на решение об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября, — цитирует агентство сообщение пресс-службы суды.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

ДТП произошло в Солнцево 16 июля. Башкирова сбила на пешеходном переходе мальчиков четырёх и пяти лет, младенца в коляске, их маму и бабушку. В момент аварии девушка даже не сбросила скорость. По её словам, она не заметила людей, поскольку «сидела в телефоне». Двое старших детей скончались от полученных травм.

Первоначально виновницу ДТП отправили под домашний арест, но позднее меру пресечения ужесточили до содержания под стражей. В СИЗО её посадили в одиночную камеру, чтобы избежать возможной расправы со стороны других заключённых.

Ранее управляющий партнёр коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» Алексей Попов допустил, что Башкирова может получить наказание, не связанное с лишением свободы. По его словам, это будет зависеть ото того, каким образом она поведёт себя на суде. Попытки оправдать себя и уменьшить степень ответственности на пользу ей не пойдут.