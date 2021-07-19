Адвокат рассказал, как могут наказать сбившую детей студентку

Студентке Валерии Башкировой, устроившей ДТП в Москве, в котором погибли двое детей, грозит до семи лет колонии. Однако суд может назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Такого мнения придерживается управляющий партнёр Коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» Алексей Попов, сообщает НСН.

По словам юриста, вердикт будет зависеть от поведения девушки в суде.

С учётом её возраста, пола, возможной помощи близким и родственникам погибших — надеюсь, что она предпримет меры, чтобы как-то этот вред загладить — ей может быть выбрано наказание, которое не будет связано с лишением свободы, несмотря на тяжесть последствий, — пояснил он.

Однако если Башкирова начнёт себя оправдывать и будет пытаться уменьшить степень ответственности, то такая позиция в суде не пойдёт ей на пользу.

Адвокат также сделал акцент на том, могла ли студентка предотвратить ДТП. Ранее она заявила, что в момент аварии «сидела в телефоне» и не видела пешеходов. Однако её отец утверждает, что, по его наказу, девушка не пользуется смартфоном в то время, когда находится за рулём. Он считает, что причинами аварии стали неопытность дочери и слепящее солнце.

По мнению юриста, суд будет склонен верить первоначальной версии, поскольку она основана на словах самой виновницы ДТП, а вторая высказана уже другим лицом.

ДТП произошло 16 июля. Башкирова сбила на переходе троих детей — мальчиков четырёх и пяти лет, девятимесячную девочку в коляске, а также их маму и бабушку. Мальчики от полученных травм скончались.

Первоначально суд назначил девушке меру пресечения в виде домашнего ареста, но затем заменил её заключением под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Ранее юрист Александр Карабанов заявил, что Башкировой могут смягчить наказание и отодвинуть срок его отбытия, если она забеременеет. В этом случае студентка может получить отсрочку до достижения её ребёнком 14 лет.