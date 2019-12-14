Пассажиры рейса Москва — Гонконг, на борту которого пассажир разбил голову, опубликовали видео экстренной посадки лайнера.
Кадры были опубликованы на странице «Инцидент | Москва» в социальной сети «ВКонтакте».
Самолёт Airbus А330 был вынужден в срочном порядке вернуться в столичный аэропорт Шереметьево. Один из пассажиров потерял сознание. На месте работали медики.
Как ранее писал NEWS.ru, члены экипажа самолёта Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием 9 декабря совершили посадку в Шереметьево. Самолёт выполнял рейс в Москву из Челябинска. О неисправности экипаж воздушного судна сообщил во время снижения.
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