https://static.news.ru/photo/a472a01a-ee04-11e9-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

Пассажиры рейса Москва — Гонконг, на борту которого пассажир разбил голову, опубликовали видео экстренной посадки лайнера.

Кадры были опубликованы на странице «Инцидент | Москва» в социальной сети «ВКонтакте».

Самолёт Airbus А330 был вынужден в срочном порядке вернуться в столичный аэропорт Шереметьево. Один из пассажиров потерял сознание. На месте работали медики.

Как ранее писал NEWS.ru, члены экипажа самолёта Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием 9 декабря совершили посадку в Шереметьево. Самолёт выполнял рейс в Москву из Челябинска. О неисправности экипаж воздушного судна сообщил во время снижения.