В Сети появилось последнее видео с погибшим в ДТП Пускепалисом Погибший в ДТП Сергей Пускепалис вез гуманитарную помощь в Донбасс

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сергей Пускепалис

Актер Сергей Пускепалис перегонял броневик с гуманитарной помощью в момент, когда случилось ДТП. Накануне трагедии он выложил видео, в котором рассказал, что собирается покрасить, а затем передать машину одной из разведывательных групп.

Дорогие друзья, вот автомобиль, который сейчас уходит в полк. Завтра выдвигаемся. Все работает, 100 килограммов. Здесь бронелисты, резина. И 21 числа мы отдаем его в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата «Болт», — сказал Пускепалис на видео.

Пускепалис вместе с его водителем попали в смертельное ДТП 20 сентября. По предварительной версии, водитель «Форд Транзит» пошёл на обгон, однако столкнулся с фурой. После этого машину развернуло на встречную полосу, где в неё врезался другой большегруз.

Народный артист России Владислав Ветров признался, что отказывается верить в гибель своего коллеги в результате ДТП. В беседе с NEWS.ru он сказал, что «убит» новостью о смерти товарища, и назвал случившееся несправедливостью.

В свою очередь глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что гибель актера Сергея Пускепалиса — невосполнимая потеря для отечественной культуры. Политик подчеркнул, что жизнь этого артиста — пример «преданности призванию и большой самоотдачи делу».