Фото с места побега заключённых в Подмосковье попало в Сеть

Прокуратура Московской области опубликовала в своём Telegram-канале фото изолятора временного содержания, откуда сбежали пятеро заключённых. По факту происшествия организована проверка.
Проверку
В соответствии с поручением прокурора Подмосковья Сергея Забатурина на месте происшествия находится прокурор Истры Михаил Рузляев.
Пятеро заключённых совершили побег из изолятора ранним утром 6 августа. Для этого они воспользовались гаечным ключом, которым скрутили замки дверей. В числе сбежавших Александр Мавриди, который является фигурантом уголовного дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Предполагается, что именно он был инициатором побега.