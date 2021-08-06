Фото с места побега заключённых в Подмосковье попало в Сеть

Прокуратура Московской области опубликовала в своём Telegram-канале фото изолятора временного содержания, откуда сбежали пятеро заключённых. По факту происшествия организована проверка.

Проверку проводит прокуратура города Истры. В её ходе будут установлены причины и обстоятельства побега заключённых, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

В соответствии с поручением прокурора Подмосковья Сергея Забатурина на месте происшествия находится прокурор Истры Михаил Рузляев.

Пятеро заключённых совершили побег из изолятора ранним утром 6 августа. Для этого они воспользовались гаечным ключом, которым скрутили замки дверей. В числе сбежавших Александр Мавриди, который является фигурантом уголовного дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Предполагается, что именно он был инициатором побега.