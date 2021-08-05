В Совбезе России заявили о росте числа опасных природных явлений

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Изменение климата привело к ежегодному росту на 10% частоты опасных природных явлений в России. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин, пишет ТАСС.

В результате климатических изменений в последнее время наблюдается увеличение частоты опасных гидрометеорологических явлений, оцениваемое в 10% ежегодно, — цитирует его агентство.

Абелин обратил внимание, что уровень антропогенного воздействия на природную среду в России остаётся высоким, экономическая деятельность значительно влияет на экологию. При этом особую опасность представляет глобальное потепление.

В будущем эти процессы могут существенно негативно повлиять на экономику и качество жизни граждан страны.

Среди регионов, которые могут оказаться в зоне риска, Абелин назвал Арктику. Там происходит процесс деградации вечной мерзлоты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что затормозить глобальное потепление помогут переход на зелёную экономику и минимизация вредных выбросов. В противном случае температура на планете повысится сразу на пять градусов.