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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 4 октября сообщил, что за первые восемь месяцев 2019 года на территории страны были предотвращены пять преступлений террористической направленности.

В их числе четыре теракта, которые были запланированы злоумышленниками в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

В настоящее время задержаны 152 лица, которые были причастны к террористической деятельности, — передаёт ТАСС слова Патрушева.

Крое того, секретарь СБ отметил рост уровня вовлечённости мигрантов в подобные преступления. По словам Патрушева, особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций.

Как ранее писал News.ru, в 2019 году полиция и ФСБ выявили ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещённая в РФ террористическая группировка) в 17 регионах страны, среди них Ставропольский край, Москва, Владимирская область, Дагестан, Чечня, ХМАО и ЯНАО.