В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В Санкт-Петербурге закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», на что петербуржцы пожаловались губернатору Александру Беглову. Комитет здравоохранения города, отвечая на претензии в «ВКонтакте» сообщил, что на складах её нет.
Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет, — заявили в ведомстве в ответ на жалобы.
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировали NEWS.ru ситуацию с препаратом.
У нас нет складов, у нас есть одна фармбаза, в поликлиниках более 30 тысяч доз есть. Вакцина сначала поступает на фармбазу, оттуда она развозится по поликлиникам и пунктам вакцинации. У нас в городе 185 поликлиник, в них вакцинация «Спутником Лайт» продолжается. У нас запас вакцины «Спутник V» более 700 тысяч доз, дефицита вакцины нет, — заявила пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина.
«Спутник Лайт» — это облегчённый вариант вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы препарата. Вакцина показывает высокую безопасность и эффективность в ряде стран. Так, эффективность применения вакцины в Аргентине составила 78,6–83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае — 93,5% в ходе массовой вакцинации.
Ранее РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть «Спутник Лайт» в качестве третьего, бустерного укола. Предложение прозвучало на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer.