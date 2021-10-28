В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт»

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Правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть» отреагировала на решение привлечь к ответственности за гей-пропаганду телеканал «МУЗ-ТВ». По мнению её представителей, сам закон о гей-пропаганде сформулирован неточно и используется для цензуры. Об этом сообщает Lenta.ru.

Данный случай является ярким примером того, в чём состоит одна из главных опасностей закона о так называемой пропаганде ЛГБТ, — его туманная формулировка. Он до такой степени неконкретен, что в...