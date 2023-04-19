В Санкт-Петербурге проверят психдиспансер, где погибли воспитанники Львова-Белова: компетентные органы проверят факты смерти подопечных ПНИ в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компетентные органы займутся проверкой психоневрологического диспансера (ПНИ) № 10 Санкт-Петербурга в связи с фактами смерти воспитанников. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она также подчеркнула, что институт омбудсменов последовательно работает с проблемой нарушений прав детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей.

Смерть каждого молодого человека в учреждении — всегда боль. И основание разобраться в причинах. По обращению учредителя фонда «Вера» Анны Федермессер о ситуации в ПНИ № 10 в Санкт-Петербурге мы направили запросы в компетентные органы. Будет проведена проверка, — написала Львова-Белова.

Она также отметила, что уполномоченные по правам ребенка в числе прочего выступают за улучшение положения детей с инвалидностью в стационарных организациях, внедрение стандартов ухода за ними и создание механизмов распределенной опеки.

Ранее учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер выпустила видеообращение, где рассказала о семи случаях смерти воспитанников ПНИ № 10 в Санкт-Петербурге. Ответственность за описанную трагедию она возложила на директора учреждения Ивана Веревкина. Как утверждает Федермессер, интернат недоукомплектован необходимыми кадрами, а воспитанники с множественными нарушениями развития не получают требуемого им ухода и находятся в крайней степени истощения. При этом волонтеров в ПНИ не допускают, подчеркнула Федермессер.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения задержан 39-летний директор Лужского психоневрологического интерната. По информации правоохранителей, мужчина, а также его заместитель, водитель и гендиректор одной из угольных компаний подозреваются в присвоении денег, выделенных на покупку угля для соцучреждения.