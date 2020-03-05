https://static.news.ru/photo/7bbfd596-5eef-11ea-966c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство компании «Российские железные дороги» рекомендовало своим сотрудникам без острой необходимости не выезжать за рубеж из-за распространения коронавируса.

Из-за ситуации с коронавирусом рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации без существенной необходимости, в том числе во время отпуска, — заявил источник в железнодорожной отрасли журналистам ТАСС.

По его словам, если сотрудники отправятся отдыхать за границу, по возвращении им придётся пройти осмотр в медицинских учреждениях РЖД. В компании не дали официальных комментариев ТАСС.

NEWS.ru сообщал, что в Совете Госдумы предложили депутатам воздержаться от поездок в те страны, где зафиксирован коронавирус. В Минздраве также призвали россиян воздержаться от поездок в Китай, Южную Корею, Италию и Иран, чтобы не заразится коронавирусом.

Вспышка неизвестного заболевания, которое получило название COVID-19, произошла в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Вирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. В настоящий момент от него нет вакцины, медики также не могут найти источник заболевания.

Всемирная организация здравоохранения считает, что риск распространения коронавируса в мире «очень высок».

По данным на 5 марта, в мире более 95 тысяч заразились, 3,2 тысячи умерли, выздоровели — 53 тысячи человек. Большинство случаев заболевания зарегистрировано в Китае.