https://static.news.ru/photo/31c30854-5aef-11ea-b1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией — Китай, Южную Корею, Италию и Иран, чтобы не заразиться коронавирусом.

Чтобы не заболеть, населению рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать общения с людьми, у которых есть признаки простуды, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее и глава Роспотребнадзора заявила, что лучшей мерой защиты от коронавируса для россиян является отказ от поездок за рубеж или максимальное сокращение сроков пребывания там.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.