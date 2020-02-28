https://static.news.ru/photo/82958226-5a3f-11ea-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xue Yuge/Xinhua/Global Look Press

Риск распространения коронавируса во всём мире «очень высокий», считают во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится в Twitter организации. По его словам, эпидемиологи регулярно следят за изменением ситуации.

Теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне, — подчеркнул он.

"Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of #COVID19 to very high at a global level"- @DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.