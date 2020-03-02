https://static.news.ru/photo/e26bc88c-5c91-11ea-b32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Совет Госдумы предложил российским депутатам воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.

Совет Думы рекомендовал депутатам воздержаться от служебных поездок в страны, где зафиксированы факты заражения коронавирусом, — сообщил «Интерфаксу» источник в Госдуме.

Число жертв коронавируса вне Китая выросло уже до 141 человека: 66 человек скончались в Иране, 34 — в Италии, 20 — в Южной Корее, 12 — в Японии, по два — в Гонконге и Франции, по одному — в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз 6 марта проведёт экстренную встречу министров здравоохранения для обсуждения мер борьбы с коронавирусом нового типа.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.