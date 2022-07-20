В РСТ раскритиковали идею создать в России государственного туроператора

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В офисе туристической фирмы

Предложение создать в России государственного туроператора можно назвать «абсолютно абсурдным», потому что это создаст недобросовестную конкуренцию на отечественном рынке, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его мнению, которое приводит «Слово и Дело», государственный туроператор столкнется с теми же запретами и трудностями, что и частные предприниматели.

Абсолютно абсурдная идея. Единая национальная туристическая компания будет подвержена тем же рискам, что и сейчас. Если остановились из-за социально-политической ситуации авиаперевозки, также и у них остановится. Крупные компании турбизнеса ненамеренно допускают те или иные проблемы. Их практически каждый раз ставят в такое положение, причем зачастую за ними никакой вины нет. А в то же время, если это будет только государственная компания, получится недобросовестная конкуренция на рынке, — высказался Барзыкин.

Он предположил, что из-за создания такой организации с рынка уйдут многие частные туроператоры. Барзыкин убежден, что создание государственного монополиста «уничтожит» отрасль. По его мнению, государству стоит планомерно поддерживать частных туроператоров, осуществляя меры поддержки и контроля, а также устраняя недобросовестных конкурентов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить государственную туркомпанию для поездок за рубеж. Эксперты выступили категорически против монополизации турбизнеса, считая, что государству есть на что обратить внимание в последнем.