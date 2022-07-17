В Госдуме предложили создать государственную туркомпанию

Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить государственную туркомпанию для поездок за рубеж. Эксперты выступили категорически против монополизации турбизнеса, считая, что государству есть на что обратить внимание в последнем, пишут «Известия».

Милонов, предложивший идею создания госкомпании, считает, что после ухода западных компаний и сервисов с российского рынка сектор зарубежного отдыха представляет собой перспективное направления для создания новых организаций.С таким предложением он обратился к к главе Ростуризма Зарине Догузовой.

В данной связи выглядит целесообразным учреждение государственного либо частно-государственного сервиса (агентства) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах, — сказано в обращении депутата.

По мнению Милонова, участие государства стало бы «жёсткой гарантией» оказания услуг в полном объёме. При этом страны для поездок определялись бы критериями безопасности и дружественности по отношению к россиянам.

Эксперты уверяют, что идея создания госкомпании в сфере туризма не является новой, но в итоге от этой затеи отказались по причине того, что правительству нелогично было создавать компанию для работы в сфере выезда за рубеж.

Сейчас также нет причин создавать такую структуру: государству экономически невыгодно заниматься туризмом. Специалисты считают, что с его стороны было бы лучшим финансовое поддержание уже существующих туроператоров.

По мнению генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, создание госкомпании может обернуться монополизмом, который приведёт к повышению цен на услуги.

Поездки за рубеж и сейчас недешёвые, а станут, если прислушиваться к идеям о госрегулировании отрасли, еще дороже. Более того, отсутствие конкуренции сразу вызовет снижение сервиса. Есть вопросы и к механизму реализации подобных идей, — говорит специалист.

На сегодня, по его словам, нет никакой нужды создавать национальную туркомпанию. Тем более, что туризм во всём мире — это частный бизнес.

Ранее сообщалось, что в России в 1,5 раза вырос спрос на услуги турагентств. Именно на такое количество увеличилось количество платежей, совершённых клиентами организаций.