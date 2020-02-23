https://static.news.ru/photo/69660bd6-5634-11ea-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Песня времён Великой Отечественной войны «Священная война» может считаться «неофициальным гимном России». Об этом заявили в РПЦ.

Как рассказал РИА Новости первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков, эта песня порождает в каждом россиянине «такие чувства, когда мы не встать просто не можем».

Это происходит потому, что тема Победы и независимости России — одно из фундаментальных оснований нашей гражданской религии, — заявил он.

Щипков добавил, что говоря об армии как общественном институте, россияне обращаются именно к этой, сакральной стороне русского гражданского самосознания.

Как ранее писал NEWS.ru, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов поздравил с Днём защитника Отечества моряков, выполняющих задачи в Мировом океане.