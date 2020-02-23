Песня времён Великой Отечественной войны «Священная война» может считаться «неофициальным гимном России». Об этом заявили в РПЦ.
Как
Это происходит потому, что тема Победы и независимости России — одно из фундаментальных оснований нашей гражданской религии, — заявил он.
Щипков добавил, что говоря об армии как общественном институте, россияне обращаются именно к этой, сакральной стороне русского гражданского самосознания.
Как ранее писал NEWS.ru, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов поздравил с Днём защитника Отечества моряков, выполняющих задачи в Мировом океане.
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