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Представитель World of Tanks Андрей Муравьёв прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что видеоигры необходимо взять под жёсткий контроль, так как они способствуют распространению насилия.

Муравьёв раскритиковал президента США за подробные высказывания, отметив, что свободная продажа оружия способствует насилию, а не видео игры. Игры позволяют человеку расслабиться, получить необходимую долю моноаминов, дофаминов, окситоцина, перестроить нейроны...