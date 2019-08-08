Важные вопросы в Православной церкви Украины (ПЦУ) решаются только при участии патриарха Варфоломея, резиденция которого находится в турецком Стамбуле, поэтому многие раскольники не понимают, кто на самом деле ими руководит. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что эти моменты прописаны в новом томосе.
Наверное, глава ПЦУ давно не перечитывал свой драгоценный томос, отчего его содержание у него в памяти несколько подыстёрлось, — цитирует РИА Новости слова представителя РПЦ.
Как писал News.ru, глава неканонической церкви Украины Филарет Денисенко просит прихожан защитить его и Киевский патриархат от нападок лидера новой церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко.