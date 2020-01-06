Информация о том, что предстоятель РПЦ патриарх Кирилл является долларовым миллиардером, — «дикая чушь». С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
По его словам, публикация одного из политических Telegram-каналов о том, что патриарх обладает личным состоянием, сумма которого составляет более $4 млрд, содержит ложную информацию.
«Незыгарь» продолжает распространять дикую чушь про личное состояние патриарха в четыре миллиарда (почему не три? почему не пять?). Видно, ничего другого придумать не получается, вот и повторяют — как мантру, — написал Легойда в своём Telegram-канале.
Кроме того, он посоветовал авторам канала посетить храм.
31 декабря NEWS.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Новым годом. Он провёл молебен в храме Христа Спасителя.
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