https://static.news.ru/photo/7357c9b6-30b6-11ea-834f-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о том, что предстоятель РПЦ патриарх Кирилл является долларовым миллиардером, — «дикая чушь». С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, публикация одного из политических Telegram-каналов о том, что патриарх обладает личным состоянием, сумма которого составляет более $4 млрд, содержит ложную информацию.

«Незыгарь» продолжает распространять дикую чушь про личное состояние патриарха в четыре миллиарда (почему не три? почему не пять?). Видно, ничего другого придумать не получается, вот и повторяют — как мантру, — написал Легойда в своём Telegram-канале.

Кроме того, он посоветовал авторам канала посетить храм.

31 декабря NEWS.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Новым годом. Он провёл молебен в храме Христа Спасителя.