В РПЦ призвали защитить христиан от цифрового тоталитаризма

https://static.news.ru/photo/2495e5b6-2e52-11eb-84ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит регулирования в сфере цифровых технологий в России ущемляет права тех, кто не желает ими пользоваться, в том числе христиан, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Также он категорически отверг идею использования QR-кодов для посещения храмов.

Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом. Существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий, — цитирует РИА Новости Кипшидзе.

На международной онлайн-конференции «Цифровое перемирие. Контракт-2030» он также отметил, что во время пандемии некоторые технологии стали применяться слишком быстро — «без обсуждения и рецепции». А для человека, который разделяет христианские ценности, жизнь в условиях тотального контроля неприемлема.

Сейчас активно муссируется идея о QR-кодах для доступа в публичные учреждения. Конечно, храм не может, и, я надеюсь, никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства. Это неэтично, аморально и напоминает нам времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом, — добавил Кипшидзе.

Как писал NEWS.ru, требования закрыть храмы в период пандемии необоснованны и исходят от невоцерковленных людей. Вахтанг Кипшидзе заявил, что храм в жизни верующего человека — это место для посещения, заведомо более важное, чем супермаркет или кафе. Он также подчеркнул, что храм является для верующих людей местом, где можно получить духовную помощь, которая может быть необходима некоторым людям в это тяжёлое время.

Ранее в РПЦ рекомендовали закрывать монастыри в регионах в качестве мер против распространения коронавирусной инфекции.