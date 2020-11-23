В РПЦ не согласились с призывом закрыть храмы в пандемию

https://static.news.ru/photo/8a83c790-2da2-11eb-9587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Требования закрыть храмы в период пандемии необоснованы и исходят от невоцерковлённых людей. Об этом заявил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Надо сказать, что храм в жизни верующего человека — это место для посещения, заведомо более важное, чем супермаркет какой-нибудь или кафе, которые мы продолжаем посещать, хоть и с ограничениями. Просто так взять и закрыть доступ в храмы — такая мысль может прийти в голову только людям, которые, к сожалению, к храмовой жизни никакого отношения не имеют, — заявил Кипшидзе в эфире телеканала «Россия 24».

Он также подчеркнул, что храм является для верующих людей местом, где можно получить духовную помощь, которая может быть необходима некоторым людям в этом тяжёлое время.

Как писал NEWS.ru, в Русской православной церкви (РПЦ) ранее рекомендовали закрывать монастыри в регионах в качестве мер против распространения коронавирусной инфекции.

В патриархии также подчеркнули важность соблюдения мер профилактики и санитарных правил в храмах и монастырских помещениях, утверждённых весной патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В соответствии с ними запрещено впускать в храм людей без масок, и сами священнослужители также должны носить маски. Кроме того, в случае диагностирования COVID хотя бы у одного насельника монастырь должен быть закрыт на двухнедельный карантин.