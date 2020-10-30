РПЦ рекомендует закрывать для посетителей монастыри из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/21370d62-1ab8-11eb-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Прихожане в Высоко-Петровском монастыре Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовали закрывать монастыри в регионах в качестве мер против распространения коронавирусной инфекции. Соответствующая рекомендация содержится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.

В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры, — говорится в тексте письма, опубликованного на официальном сайте РПЦ.

В патриархии также подчеркнули важность соблюдения мер профилактики и санитарных правил в храмах и монастырских помещениях, утверждённых весной патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В соответствии с ними запрещено впускать в храм людей без масок, и сами священнослужители также должны носить маски. Кроме того, в случае диагностирования COVID хотя бы у одного насельника монастырь должен быть закрыт на двухнедельный карантин.

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября патриарх Кирилл ушёл на карантин после общения с человеком, заболевшим коронавирусом.

В России в пятницу, 30 октября, выявили более 18 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что стало очередным антирекордом. За всё время пандемии общее число заболевших составляет 1 599 976. Темп прироста, отметили в оперштабе, достиг 1,2%. Рекордные показатели по числу новых заражённых фиксируются вторые сутки подряд.