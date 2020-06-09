В РПЦ понадеялись на покаяние Ефремова

https://static.news.ru/photo/acc986be-aa49-11ea-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском патриархате выразили надежду на покаяние актёра Михаила Ефремова после смертельного ДТП с его участием.

Царствие Небесное новопреставленному Сергию. Сил и помощи Божией родным и близким. Михаилу Ефремову Господь оставляет время для покаяния, — написал в своёт Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Автомобиль актёра въехал в фургон на большой скорости. Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. Захаров скончался в больнице.

Дело на Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, было переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время Ефремов находится дома под подпиской о невыезде.

Как писал NEWS.ru, в столице медики скорой помощи направились в подъезд дома, где проживает устроивший смертельную аварию актёр Михаил Ефремов.