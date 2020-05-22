В РПЦ назвали сложным её материальное положение из-за отсутствия прихожан

https://static.news.ru/photo/21610098-9c1b-11ea-97cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь оказалась в тяжёлой финансовой ситуации, в которую попала в результате ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Об ухудшении положения РПЦ он рассказал на онлайн-слушаниях Общественной палаты.

Всем понятно, что религиозная организация живёт за счёт пожертвований: людей нет — нет пожертвований, — цитирует Легойду «Интерфакс».

Тем не менее несмотря на это, религиозные организации стали центрами по оказанию благотворительной помощи, подчеркнул он. Даже в этих сложных условиях приходы организовали помощь волонтёров и оказывали помощь людям, отметил представитель РПЦ.

Он поблагодарил депутатов Госдумы за принятие законопроекта о помощи НКО и за то, что религиозные организации были включены в их число.

В связи с тем, что отсутствие прихожан привело к прекращению финансовых поступлений и серьёзно ударило по церковному бюджету, ранее патриарх Кирилл распорядился сократить отчисления епархий на 25% по сравнению с 2019 годом, писал NEWS.ru.