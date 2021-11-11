В Росстате заявили о 99% россиян, принявших участие в переписи населения
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
10:18, 12 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Около 99% жителей России на данный момент приняли участие во Всероссийской переписи населения. Именно такую долю населения страны назвал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Смелов опроверг информацию о том, что россияне не хотели принимать участие в переписи.
Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали всё население. Там 99% с небольшим уже достигнуто, — заявил Смелов.
Ранее во Всероссийской переписи населения принял участие президент Владимир Путин. Он зафиксировал информацию о себе на портале госуслуг и призвал граждан последовать его примеру.
Перепись населения проходит в России с 15 октября по 14 ноября, а в ряде труднодоступных регионов она завершится 20 декабря. Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не нужно, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.