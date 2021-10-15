Путин принял участие в переписи населения

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской переписи населения, передаёт РИА Новости. Глава государства оставил информацию о себе через портал госуслуг и призвал россиян сделать так же.

Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело, — сказал Путин.

Он напомнил властям всех уровней об обязанности помогать волонтёрам и другим людям, занятым на переписи, и поддерживать их.

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Перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября, а на отдельных и труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря. Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. При появившихся сомнениях следует обратиться в правоохранительные органы, звонить по телефонам 102 или 112, либо участковому.

В сентябре публиковалась видеозапись, на которой Путин онлайн голосует на выборах в Госдуму. Тогда журналисты отметили, что глава государства не смог бы отдать свой голос без мобильного телефона, которого у него нет. Пресс-секретарь Путина объяснял, что президент использовал смартфон одного из помощников.