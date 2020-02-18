https://static.news.ru/photo/f918df4c-5274-11ea-b823-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Минобрнауки РФ намерено увеличить контрольные цифры приёма по гуманитарным направлениям в вузах.

Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании оргкомитета «Наша Победа». По его словам, инициатива ещё будет обсуждаться. В частности, расширение коснётся направлений «История», «Археология» и так далее.

Произойдёт увеличение контрольных цифр приёма по гуманитарным направлениям, — передаёт ТАСС слова Фалькова.

Министр отметил, что места будут распределены между вузами, дающими качественную подготовку по этим специальностям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что идеи «расселить» вузы из Москвы и Санкт-Петербурга неприемлемы. При этом российский лидер признал, что концентрация высших учебных заведений в этих городах слишком высокая.