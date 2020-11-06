В российских школах предложили ввести уроки по защите от педофилов

https://static.news.ru/photo/ef10f93a-2014-11eb-81ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал об идее ввести в школах беседы с детьми в рамках защиты от педофилов.

По мнению депутата, несмотря на то что разговаривать с детьми о неприкосновенности личного пространства в первую очередь должны родители, школы могут подключиться к этому процессу.

Можем десять раз оповещать ребёнка об этом. Но как ребёнок себя поведёт, неизвестно. Если он всё равно пойдёт за чужим? Никто от этого не застрахован. Можно попробовать в школах дополнительно ввести уроки, может, в рамках ОБЖ, где будут рассказывать о том, как правильно себя вести в подобных ситуациях, — рассказал «Москве 24» парламентарий.

С другой стороны, подчеркнул он, не должно получиться так, чтобы у школьника после таких бесед появилась психологическая травма. Важно, чтобы не каждый психолог сам думал, как именно преподносить эту информацию, это должно решаться централизованно: необходимо разработать методику, как доносить информацию, пояснил Вострецов.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова считает, что беседы о педофилах с детьми нужно вести не в травмирующей манере. По её мнению, в первую очередь до детей необходимо донести два табу: никогда нельзя уходить с незнакомым человеком, а также никто не имеет права трогать тело, даже если пытается поправить косичку или застегнуть пуговицу на рубашке.

Если вводить такие беседы в школах, то делать это нужно с первого класса, уверяет специалист.

Даже дети 6-7 лет находятся под угрозой. Основной возраст обращения по таким проблемам — от 6 до 10 лет. Эти дети находятся в группе наибольшего риска, — подчеркнула Наумова.

При этом она добавила, что именно родители, пусть даже при наличии помощи со стороны школы, должны играть главную роль в вопросах защиты своего ребёнка.

Ранее стало известно, что норма о химической кастрации педофилов может появиться в российском Уголовном кодексе. Изменение призвано снизить количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, считает автор соответствующего законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный. По его словам, 2 ноября 2020 года текст документа он отправит на отзыв в кабмин и Верховный суд. Парламент также может рассмотреть инициативу до конца 2020-го. Он добавил, что за пять лет количество подобных преступлений против граждан младше 14 лет возросло почти на 20%. В 2019-м данных правонарушений зафиксировано 1266, писал NEWS.ru.