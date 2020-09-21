В российских школах не зафиксировали вспышек коронавируса

https://static.news.ru/photo/e1a1be8e-fc05-11ea-b063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вспышек коронавирусной инфекции в российских школах не было зафиксировано. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Каких-то вспышек, заболеваний в общеобразовательных учреждениях нет, — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его словам, лишь немногие школы, около 0,1% от общего числа, перешли на дистанционный формат работы. Кравцов добавил, что в целом ситуация в образовательных учреждениях спокойная. Если где-то заболевает ученик или учитель, то школа или класс переходит на удаленный режим работы.

Министр обратил внимание на важность соблюдения требований Роспотребнадзора, от этого во многом зависит развитие ситуации с коронавирусом в школах.

За сутки, по данным на 21 сентября, медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ зарегистрировали 1 109 595 заболевших в 85 субъектах.

В Москве за 24 часа зафиксировано 915 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 209, в Московской области — 193. Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Еврейской АО — 11, Чечне — 6. Один случай зарегистрирован в Чукотском АО.

Также за минувшие 24 часа зафиксирована 71 смерть от COVID-19. Общее число жертв инфекции в РФ достигло 19 489 человек, писал NEWS.ru.