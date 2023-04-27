В России завершился детский научно-популярный конкурс «Знаешь? Научи!»

Фото: Пресс-служба Gallery

В Москве 26 апреля прошла церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», партнером которого выступила компания Gallery. Ученики школ прислали более 7,5 тысячи видео, где объясняли сложные научные явления простым языком. Победителями и призерами стали 17 школьников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Самары, Амурской области и Краснодарского края.

Победители определялись в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школы. Всего в конкурсе было заявлено пять номинаций: «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во вселенной», «Науки будущего» и «Социальные и гуманитарные науки». Также три номинации — «Цифровой взгляд на мир», «Авиация будущего» и «Большой эксперимент на большой перемене» — были организованы партнерами. Директор департамента digital-стратегии и маркетинга Gallery Марина Сурыгина отметила, что бизнес должен поддерживать талантливую молодежь.

Мы как представители российского бизнеса должны и будем всячески содействовать творческим порывам и успехам нашей невероятно талантливой молодежи. Цифровизация образовательных процессов — неотъемлемый элемент роста интереса к учебе и скорости усвоения знаний, — рассказала Сурыгина.

Победителям и призерам подарили полезные подарки, в том числе поездки и экскурсии. Наставников финалистов, учителей тоже наградили. Школы получили робототехнические наборы и конструкторы, оборудование для лабораторий аддитивных технологий и даже цифровые лаборатории. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что огромную роль в подготовке конкурсантов сыграли их наставники.

В Год педагога и наставника, объявленного президентом страны, в конкурсе введена новая номинация — «Наставник». Это очень важно, потому что все, чего мы достигаем в жизни, возможно благодаря нашим учителям. Многие из вас совсем скоро окончат школу, и для вас, будущих студентов, правительство России создает все условия и возможности для учебы, развития и научных открытий, — заявил Чернышенко.

Республика Чечня ранее подключилась к проекту «Экологическая карта страны глазами школьников» фонда «Зеленая кисточка», в рамках которого ученики смогут принять участие в создании карты главных культурных, экологических и природных объектов. Проект вошел в 100 лучших инициатив форума «Сильные идеи для нового времени».