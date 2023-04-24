Школьники Чечни составят карту главных культурных объектов республики

Фото: vk.com/zelenaya.kistochka

Команда «Зелёной кисточки» пятый раз возвращается в столицу Чеченской Республики!

Республика Чечня подключилась к проекту «Экологическая карта страны глазами школьников» фонда «Зеленая кисточка», в рамках которого ученики смогут принять участие в создании карты главных культурных, экологических и природных объектов. Проект вошел в 100 лучших инициатив форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают АСИ и Фонд Росконгресс, в 2022 году. Замдиректора направления «Молодые профессионалы Агентства стратегических инициатив» Юлия Ханьжина подчеркнула, что совместная работа показала вовлеченность учащихся и их любовь к региону.

Наша совместная работа с фондом «Зеленая кисточка» в Чечне показала не только вовлеченность ребят и любовь к своему региону, но и неоспоримый интерес к экологии, и понимание важности бережного отношения к окружающему миру. Проект «Экологическая карта глазами школьников» — это возможность для каждого ребенка Чеченской Республики поделиться со всей страной своими исследовательскими и художественными проектами, рассказать о значимых природных объектах, традициях и культурных достопримечательностях своего региона, — отметила Ханьжина.

Проект является комплексным и включает в себя исследовательские и творческие работы на тему экологии и истории регионов. На их основании планируется составить сборник с картами областей, где будут отмечены главные достопримечательности. В Грозном прошли мастер-классы, а также интерактивная профориентационная программа, посвященная экологии и культуре безопасности. В итоге участники смогли сделать пилотную карту Чечни для проекта.

Президент фонда «Зеленая кисточка» Вера Кузубов уточнила, что давно сотрудничает с Чеченской Республикой. Она выразила уверенность, что дети смогут представить особенные работы.

Ранее стало известно, что жители России могут предложить идеи и готовые проекты по развитию страны в рамках третьего форума «Сильные идеи для нового времени». В итоге 100 лучших проектов будут представлены на форуме в июне 2023 года, а часть из них презентуют президенту России Владимиру Путину. Отбор проходит по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы».