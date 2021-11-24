В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
Александр Чеков
Александр Чеков
17:04, 24 ноября 2021
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Вакцина от коронавирусной инфекции для подростков 12–17 лет получила регистрационное удостоверение. Препарат назвали «Спутник М». Об этом заявил в среду, 24 ноября, заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, передаёт РИА Новости.
Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, — цитирует его агентство.
Отмечается, что в Минздрав России от центра им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М».
Ранее вицe-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что прививки от СОVID-19 детям будут проводится при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что побочные эффекты после вакцинации от коронавирусa подростков 12–17 лет заключаются лишь в небольшом повышении температуры — до 37,4 градуса.