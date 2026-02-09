В России зафиксированы массовые сбои в работе Telegram

Массовые жалобы пользователей на проблемы в работе мессенджера Telegram поступают из различных регионов России, сообщил мониторинговый портал «Сбой.рф». За последний час количество обращений превысило сотню.

Согласно данным сервиса, основная часть сообщений о проблемах с доступом или стабильностью работы приложения пришла из Москвы, Новосибирской области и Красноярского края. Значительное число жалоб также поступило из Сахалина, Татарстана и Хабаровского края. В список регионов, где пользователи столкнулись со сбоями, вошли Санкт-Петербург, Томская область, Краснодарский край и Карелия.

Среди других субъектов РФ, откуда поступали сообщения о проблемах, значатся Иркутская, Московская и Тверская области. Жалобы также были зарегистрированы из Алтайского и Приморского краев, а еще из Воронежской и Ростовской областей.

Ранее массовые сбои были зафиксированы в работе оператора «Ростелеком». Наибольшее количество жалоб зафиксировано 7 февраля в Мурманской области, Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Приморье и Архангельской области.