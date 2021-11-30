В России зафиксировано минимальное число случаев ковида с середины сентября

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 648 случаев, став минимальным с 15 октября. Число вылечившихся после коронавируса возросло на 33 442, число летальных исходов возросло на 1 229. Это следует из данных Telegram-канала федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных с начала пандемии возросло до 9 636 881, выздоровели 8 329 253 человека. Также сообщается, что число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 788 против 3 434 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе выявили 1 946 717 случаев заражения. Число летальных исходов за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее, всего в столице умерли 34 202 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что привитые и переболевшие COVID-19 менее шести месяцев назад могут заразиться вирусом, однако их иммунная система быстро его уничтожит. По данным специалистов, таким людям не нужно соблюдать карантин в случае болезни родственника. И даже если они заболеют, то их антитела и клеточный иммунитет снизит количество вируса и продолжительность его выделения.

Для предотвращения дальнейшей передачи вируса среди тех, кто имеет иммунитет, достаточно правильно носить защитную маску, пользоваться дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию.