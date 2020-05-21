В России зафиксирован рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/9de98708-9c01-11ea-bdee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 150 человек. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии COVID-19 в стране.

Наибольшее количество заражённых скончались в столичном регионе. В Москве коронавирус унёс жизни 73 человек. В Подмосковье умерли 13 человек с COVID-19, в Дагестане — 24 человека. Четыре жертвы коронавируса зафиксировано в Нижегородской области, по три — в Тверской, Калининградской областях, Петербурге, Забайкальском и Красноярском краях.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировано 8894 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 326 448. Большинство новых заболевших — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В регионах-антилидерах также Нижегородская область и Красноярский край, писал NEWS.ru.