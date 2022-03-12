В России заблокирован доступ в Instagram

Доступ к соцсети Instagram заблокирован с полуночи 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.

Окончание работ намечено на 0:00 мск, сообщается на сайте Роскомнадзора. Доступ к Instagram ограничен по требованию Генеральной прокуратуры после того, как в сети появились призывы к насилию по отношению к россиянам.

Тем временем представитель Госдумы России Султан Хамзаев обратился к главе корпорации Meta Марку Цукербергу, потребовав от него публичных извинений за поощрение призывов к насилию в адрес российских военных.

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. Они подвергаются травле и оскорблениям в соцсети, говорится в сообщении ведомства, которое, как утверждает TJ, пришло одному из сотрудников издания на портале «Госуслуги».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность компании Meta за возможность публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Зеленский опубликовал своё обращение к руководству корпорации в Twitter