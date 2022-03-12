Роскомнадзор сообщил, что блокировка Instagram сохранит психику россиян

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. Они подвергаются травле и оскорблениям в соцсети, говорится в сообщении ведомства, которое, как утверждает TJ, пришло одному из сотрудников издания на портале «Госуслуги».

Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети, — говорится в сообщении.

В ведомстве также выразили надежду, что российские пользователи смогут быстро освоить другие сети — «Одноклассники» и VK.

Решение о блокировке Instagram Роскомнадзор принял 11 марта, Завершение процедуры введения ограничений перенесли на 14 марта, чтобы активные пользователи могли перенести фото и видеоматериалы в другие соцсети. Ограничение доступа к Instagram связано с распространением призывов к совершению насильственных действий против россиян.

Поводом для блокировки послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн сообщил, что мировые технологические компании-гиганты, или бигтех, продолжают испытывать Россию на прочность. Он также отметил, что все подобные шаги вынуждают Москву на ответную реакцию.