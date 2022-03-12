Хинштейн: бигтех проверяет российский Интернет на прочность

Мировые технологические компании-гиганты, или бигтех, продолжают испытывать Россию на прочность, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн. Он также отметил, что все подобные шаги вынуждают Москву на ответную реакцию, передаёт Lenta.ru

Сначала — Meta, легализовавшая призывы к насилию в отношении российских граждан и военных. Ровно через сутки — YouTube с блокировкой каналов российских СМИ. Американский видеохостинг систематически цензурирует российские СМИ, но не удаляет со своей платформы фейки и деструктивный контент, — отметил Хинштейн.

По словам председателя комитета, Россию вынуждают идти на жёсткие ответные шаги. При этом среди заложников ситуации не только блогеры, а также и предприниматели, бизнес и все, для кого сети были инструментом для продвижения и продажи своих товаров или услуг.

Хинштейн также подчеркнул, что с бигтехом в стране долгое время старались построить цивилизованный диалог.

Понимаю и во многом разделяю чувства людей, страдающих в результате таких действий. Но не российские власти виновны в происходящем. Много лет мы пытались выстроить цивилизованный диалог с бигтехом, буквально уговаривая IT-гиганты не заступать за красные линии. Увы, тщетно, — отметил он.

Депутат также напомнил, что ещё одним шагом YouTube стало отключение монетизации для всех российских блогеров, которые «годами создавали уникальный контент». Он назвал эту ситуацию дискриминацией по национальному признаку.

Очевидно, что бигтех пытается настроить наших блогеров против российских властей, выставляя их (власти. — NEWS.ru) в качестве злой силы, якобы закрывающей Россию от внешнего мира, — заключил Хинштейн.

По словам политического деятеля, несмотря на все эти факторы, российская IT-отрасль адаптируется к новым реалиям. Помогает в этом и государство, которое активно поддерживает отрасль — примером этого являются три пакета мер поддержки отрасли. При этом страна также решительно борется с нарушениями со стороны вышеназванных платформ.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что западные соцсети создавались для контроля над населением Земли, и ощущение новой реальности внутри них — иллюзия. По его словам, соцплатформы разрабатывались под эгидой Пентагона.