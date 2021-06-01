В России за сутки заразились коронавирусом 9500 человек

https://static.news.ru/photo/00d54d18-c2ba-11eb-9d12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 9500 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц за последние 24 часа выписаны 8994 пациента. Скончались в течение суток 372 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заразились 5 081 417 человек. Из них к настоящему времени выздоровели 4 693 579. Жертвами инфекции стали 121 873 жителя страны. Под наблюдением медиков находятся 528 872 человека.

По данным на 1 июня, в России проведено более 138,5 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделана 271 тысяча таких исследований.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре предупредили россиян о возрастании риска заражения COVID-19 при курении и употреблении табачных изделий. В ведомстве также отметили, что у курильщиков из-за повреждений лёгких болезнь чаще протекает в более тяжёлой форме. Кроме того, россиянам напомнили, что длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем, в том числе онкологическим.