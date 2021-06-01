В России за сутки заразились коронавирусом 9500 человек

За минувшие сутки в России зафиксировано 9500 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Из больниц за последние 24 часа выписаны 8994 пациента. Скончались в течение суток 372 человека.
Всего с начала пандемии COVID-19 в России
По данным на 1 июня, в России проведено более 138,5 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделана 271 тысяча таких исследований.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре предупредили россиян о возрастании риска заражения COVID-19 при курении и употреблении табачных изделий. В ведомстве также отметили, что у курильщиков из-за повреждений лёгких болезнь чаще протекает в более тяжёлой форме. Кроме того, россиянам напомнили, что длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем, в том числе онкологическим.