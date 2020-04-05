В России за сутки выявили ещё 954 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/9e33bfc0-77db-11ea-9bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России выявили 954 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах.

В штабе отметили, что по состоянию на 6 апреля число летальных исходов составило 47. Выздоровели 406 человек. Всего по стране проведено более 758 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

В мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус около недели сохраняется на наружных поверхностях использованных масок для лица. К такому выводу пришли эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.