В России за сутки выявили 8173 новых случая заражения COVID

https://static.news.ru/photo/c5b4744a-9c33-11eb-806d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 8173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 12,8% пациентов из указанного числа недуг протекает без клинических проявлений. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что за весь период пандемии в России коронавирусом заразились 4 657 883 человека.

В течение последних 24 часов из российских больниц по выздоровлении выписали 9611 пациентов, которые перенесли COVID-19. В общей сложности с болезнью справились 4 281 776 граждан РФ.

Также в оперштабе рассказали, что за последние сутки в стране скончались 338 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции в России выросло до 103 601 гражданина.

Как ранее передавал NEWS.ru, риски протекания COVID-19 в тяжёлой форме снижаются у пожилых пациентов в том случае, если имеющиеся у них основные заболевания находятся на хорошей лекарственной терапии и все симптомы надёжно контролируются. Если же у пациентов существуют дефекты в лечении хронического заболевания, тогда растут и риски осложнений при коронавирусе. Об этом рассказала главный внештатный специалист, гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.