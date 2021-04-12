Врач рассказал, когда COVID у пожилых может протекать в тяжёлой форме

Риски протекания COVID-19 в тяжёлой форме снижаются у пожилых пациентов в том случае, если имеющиеся у них основные заболевания находятся на хорошей лекарственной терапии и все симптомы надёжно контролируются. Если же у пациентов существуют дефекты в лечении хронического заболевания, тогда растут и риски осложнений при коронавирусе. Об этом рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
В интервью РИА Новости Надежда Рунихина
Даже с точки зрения возможности заболеть коронавирусом, если человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы контролируются очень надёжно, то риски болеть тяжело ковидом снижаются по сравнению с теми пациентами, у которых есть дефекты в лечении заболевания, — отметила врач.
По словам специалиста, для пожилых людей, имеющих несколько заболеваний, важно постоянно находиться на врачебном контроле и при любом изменении состоянии здоровья обращаться к медикам.
Как рассказала Надежда Рунихина, в настоящее время в Москве имеются большие группы населения, так называемые патронажные пациенты, наблюдение за здоровьем которых осуществляется на дому. Это люди с 3–4 заболеваниями, вошедшие в большой проект под названием «Хроники».
Эти пациенты имеют своего лечащего врача, и имеют прямой контакт с врачом по телефону. Любой симптом — заболела голова, повысилась температура, появились боли в грудной клетке — лучше сказать об этом лечащему врачу. Если нет прямого контакта с лечащем врачом, важно, чтобы была возможность прийти на приём и проконсультироваться. И обязательно выполнять все рекомендации лечащего врача, — подчеркнула Надежда Рунихина.
Она отметила, что пациентам необходимо неукоснительно выполнять все рекомендации врача, особенно это касается людей с повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом — то есть, с теми заболеваниями, которые требуют ежедневного приёма одних и тех же лекарственных средств.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабильна, но темпы снижения заболеваемости замедлились. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.