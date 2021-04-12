Врач рассказал, когда COVID у пожилых может протекать в тяжёлой форме

https://static.news.ru/photo/f920b6b2-1bc4-11eb-b33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риски протекания COVID-19 в тяжёлой форме снижаются у пожилых пациентов в том случае, если имеющиеся у них основные заболевания находятся на хорошей лекарственной терапии и все симптомы надёжно контролируются. Если же у пациентов существуют дефекты в лечении хронического заболевания, тогда растут и риски осложнений при коронавирусе. Об этом рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

В интервью РИА Новости Надежда Рунихина рассказала , что, согласно последним данным, самое тяжёлое течение заболевания и самые неприятные исходы наблюдаются у пациентов, имеющих неконтролируемую артериальную гипертонию.

Даже с точки зрения возможности заболеть коронавирусом, если человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы контролируются очень надёжно, то риски болеть тяжело ковидом снижаются по сравнению с теми пациентами, у которых есть дефекты в лечении заболевания, — отметила врач.

По словам специалиста, для пожилых людей, имеющих несколько заболеваний, важно постоянно находиться на врачебном контроле и при любом изменении состоянии здоровья обращаться к медикам.

Как рассказала Надежда Рунихина, в настоящее время в Москве имеются большие группы населения, так называемые патронажные пациенты, наблюдение за здоровьем которых осуществляется на дому. Это люди с 3–4 заболеваниями, вошедшие в большой проект под названием «Хроники».

Эти пациенты имеют своего лечащего врача, и имеют прямой контакт с врачом по телефону. Любой симптом — заболела голова, повысилась температура, появились боли в грудной клетке — лучше сказать об этом лечащему врачу. Если нет прямого контакта с лечащем врачом, важно, чтобы была возможность прийти на приём и проконсультироваться. И обязательно выполнять все рекомендации лечащего врача, — подчеркнула Надежда Рунихина.

Она отметила, что пациентам необходимо неукоснительно выполнять все рекомендации врача, особенно это касается людей с повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом — то есть, с теми заболеваниями, которые требуют ежедневного приёма одних и тех же лекарственных средств.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабильна, но темпы снижения заболеваемости замедлились. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.