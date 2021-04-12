В России замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом

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Весной десятки миллионов людей начинают страдать от аллергии, которая вызвана пыльцой деревьев, сорняков и травы. Сезон цветения уже начался в средней полосе России. Врач-аллерголог Андрей Звонков рассказал о сроках цветения растений-аллергенов.

Как ни странно, конец зимы — сезон начала цветения некоторых деревьев. В нашей полосе сезон аллергии начинается в конце января — начале февраля, когда зацветают деревья типа орешника и дуба....