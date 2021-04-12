В России замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабильна, но темпы снижения заболеваемости замедлились. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Последние три недели наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе, притом что в апреле это снижение составляло 12% от недели к неделе. То есть темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте, — отметила Попова в ходе брифинга в Доме правительства.
По её словам, снимать ограничения по коронавирусу ещё рано. Обязательны ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а также соблюдение всех гигиенических правил, чтобы не допустить срыва эпидемиологической ситуации. Попова отметила, что в регионах, где снимают ограничения, регистрируется осложнение ситуации. Попова подчеркнула, что это неизбежно.