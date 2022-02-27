В России за сутки выявили 106 920 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 106 920 новых случаев заражения COVID-19, что почти на 10 тысяч меньше, чем днём ранее. Общее число заболевших в стране с начала пандемии составило 16 398 036, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Санкт-Петербурге (5409), а также в Свердловской (4772), Самарской (4214) и Новосибирской (4047) областях. В Москве число заболевших за сутки уменьшилось до 2584 человек.

По данным оперштаба, госпитализировано за сутки 6 382 пациента, это 17,6% меньше, чем накануне. Выздоровели 116 742 человека, скончались — 733. Всего с начала пандемии в России погибли от вируса 351 660 заболевших, вылечились — 13 575 652.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее заявила, что крупные вспышки заражения «омикрон»-штаммом коронавируса могут прекратиться уже к концу текущего года. По её словам, за оставшиеся месяцы эта разновидность COVID-19 обойдёт весь земной шар. О полном исчезновении вируса речь не идёт, однако значительного роста заболеваемости можно будет не опасаться.