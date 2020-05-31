В России за сутки от коронавируса вылечились почти 4 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/f14fe7ce-a3dc-11ea-add0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки выздоровели 3994 заражённых коронавирусной инфекцией. Общее число излечившихся в стране составило 175 877 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

По состоянию на 1 июня было выявлено 414 878 заболевших, из них 9035 — за последние сутки. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 3622 человека не имели никаких симптомов болезни.

Ранее сообщалось, что за сутки в столице выздоровели 2060 пациентов, у которых ранее было лабораторно подтверждено заражение COVID-19. Таким образом, общее число жителей столицы, которым удалось справиться с болезнью, достигло 82 239, писал NEWS.ru.