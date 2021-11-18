В России выявлено 37 374 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 251 летальный исход, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки в России полностью выздоровели 36 414 человек. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве — 4062 человека. Далее следуют Санкт-Петербург (2645), Московская (1407), Нижегородская (781) и Свердловская области (739).

Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Ранее академик РАН Лео Бокерия заявил, что отсутствие необходимого уровня популяционного иммунитета к коронавирусу приведёт к новым волнам инфекции. Он считает, что темпы вакцинации в России по-прежнему далеки от оптимальных,

За неполных два года прививочной кампании вакцинировались лишь 34% населения. По его словам, этого недостаточно для эффективного противодействия вирусу. Бокерия добавил, что задача вакцинации заключается в том, чтобы провести её в максимально короткие сроки и достичь так называемого популяционного иммунитета.