В России выявлено 10 083 новых случая заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e31ad3c4-84a7-11eb-bb9e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 14 марта, за минувшие сутки в России выявлено 10 083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 10 083 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 232 человека, — говорится в сообщении.

Среди регионов лидером по суточному приросту заразившихся остаётся Москва — в столице зафиксировано 1 905 случаев. 937 человек заболели в Санкт-Петербурге, 605 — в Московской области.

Регионом, где за 24 часа не выявлено ни одного инфицированного, оказался Чукотский автономный округ. Также минимальный темп суточного прироста заболевших зафиксирован в Республике Тыва (0,03%) и в Сахалинской области (0,04%).

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусом заболели 4 390 608 россиян. Выздоровело 3 995 309 пациентов, болезнь унесла жизни 92 090 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 115,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 369 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 500 тысяч 892 человека, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что людям, переболевшим коронавирусом, необходимо следить за показателями здоровья после болезни. Для их проверки следует сдать ряд анализов. Кроме того, нужно обратить внимание на состояние тех органов, которые чаще всего поражаются при заражении COVID-19.