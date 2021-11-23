В России выявили наименьшее за месяц число новых случаев коронавируса
В России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса за сутки
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:48, 23 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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За минувшие сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, у 6% болезнь протекала в бессимптомной форме, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Последний раз ежедневный прирост заболеваемости в районе 33 тысяч был зафиксирован 16 октября. Тогда число новых случаев достигло 33 208.
Больше всего заболевших в Москве (2749), Санкт-Петербурге (1060), Московской (1871) и Самарской областях (1529).
Также за сутки от COVID-19 вылечился 36 051 пациент. Жертвами вируса стали 1243 человека. Всего за время пандемии вирус был обнаружен у 9 400 835 человек, скончались 266 579 заражённых, выздоровели — 8 089 694.
Ранее сообщалось, что в России вторую неделю снижается число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. По мнению экспертов, это может свидетельствовать об окончании четвёртой волны заболеваемости.
Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, за минувшую неделю число выявляемых случаев коронавируса сократилось на 2,5%, чему способствуют принятые в регионах меры, а также увеличение темпов вакцинации. Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев также отмечает падение четвёртой волны: по его словам, количество положительных проб в среднем по России в период с 15 по 22 ноября упало до 6% с прежних 11%. Саму волну он назвал самой короткой, так как она длилась шесть — восемь недель.