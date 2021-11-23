В России выявили наименьшее за месяц число новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, у 6% болезнь протекала в бессимптомной форме, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Последний раз ежедневный прирост заболеваемости в районе 33 тысяч был зафиксирован 16 октября. Тогда число новых случаев достигло 33 208.

Больше всего заболевших в Москве (2749), Санкт-Петербурге (1060), Московской (1871) и Самарской областях (1529).

Также за сутки от COVID-19 вылечился 36 051 пациент. Жертвами вируса стали 1243 человека. Всего за время пандемии вирус был обнаружен у 9 400 835 человек, скончались 266 579 заражённых, выздоровели — 8 089 694.

Ранее сообщалось, что в России вторую неделю снижается число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. По мнению экспертов, это может свидетельствовать об окончании четвёртой волны заболеваемости.