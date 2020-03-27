https://static.news.ru/photo/d124b070-7050-11ea-82ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четвёртый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Москве.

Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. Три предыдущих летальных исхода также зафиксированы в столице РФ, в других регионах смертей от коронавируса до сих пор не было.

Представители московского оперштаба сообщили, что умершая — 56-летняя женщина, у которой было удалено лёгкое из-за онкологического заболевания. Она скончалась от нарастающих явлений полиорганной недостаточности.

С начала пандемии в РФ было выявлено 1036 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен российскими врачами 196 раз, из них 157 раз — в Москве.

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